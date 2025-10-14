В Петербурге запустили два проходческих щита для новой линии метро

От стартовой площадки на южном берегу Обводного канала они пойдут в двух направлениях

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге запустили два проходческих щита для строительства Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Как сообщил журналистам губернатор Петербурга Александр Беглов, теперь на строительстве метрополитена впервые одновременно работают пять щитов.

"Сегодня знаменательный день - мы запускаем два щита. А вообще сейчас у нас работают пять щитов, такого никогда не было. Еще один щит запустим в начале следующего года, итого у нас в работе будет 6 щитов", - сказал Беглов, дав команду на запуск новой проходки.

От стартовой площадки на южном берегу Обводного канала щиты пойдут сразу в двух направлениях. К центру города, в сторону перспективного терминала ВСМ на Лиговском проспекте, и на юго-запад, к станции "Путиловская" в Кировском районе.

Один из петербургских щитов, который начал проходку в рабочем режиме, получил имя "Вера", это полностью отечественная разработка. Комплекс оснащен автоматической системой управления и гидравлическим приводом. В ближайшей перспективе к "Вере" присоединится щит-близнец, также изготовленный мастерами "Обуховского завода" по заказу города. Второй щит, который в тестовом режиме начал проходку в сторону будущей станции "Лиговский проспект-2" и терминала ВСМ, был изготовлен еще в советское время, он отремонтирован и запущен в работу.

Также для городской компании "Метрострой Северной столицы" были восстановлены старые проходческие щиты. Два из них на прошлой неделе перешли из тестового в рабочий режим и движутся к Обводному каналу от "Путиловской". Пятый по счету проходческий комплекс Петербурга сейчас достраивает северный участок третьей, Невско-Василеостровской, линии со станциями "Богатырская" и "Каменка". Беглов напомнил, что по приоритетному проекту "Развитие метрополитена" Петербург взял на себя обязательство за пять лет открыть 10 новых станций.