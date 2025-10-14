В Казани открыли первый исторический класс РВИО

Ученики будут углубленно изучать отечественную историю

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Первый исторический класс Российского военно-исторического общества (РВИО) в Поволжье открыт в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального отделения Российского военно-исторического общества Республики Татарстан.

"В гимназии №28 города Казани открылся первый в Татарстане и в Поволжье профильный исторический класс Российского военно-исторического общества (РВИО). Здесь ученики будут углубленно изучать отечественную историю, участвовать в исследовательских и патриотических проектах, а также работать с материалами музеев и архивов", - говорится в сообщении.

В рамках церемонии открыли "Парту Героя", посвященную выпускнику гимназии Никите Антонову, погибшему в ходе специальной военной операции.

В оформлении класса использованы материалы, подготовленные Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны под руководством Александра Александрова. "Здесь размещены стенды, архивные фотографии, документы и интерактивные элементы, позволяющие ученикам глубже погрузиться в эпоху", - говорится в сообщении.

На базе класса, по данным пресс-службы, планируется проведение тематических лекций, встреч с историками, ветеранами и поисковиками, а также участие школьников в проектах Российского военно-исторического общества.