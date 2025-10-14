В Вологде сдали мост через реку Содему

Ремонт завершили на полтора месяца раньше срока

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Капитальный ремонт моста через реку Содему в Вологде, важного объекта дорожной инфраструктуры, завершили на полтора месяца раньше срока, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Работы вели с мая этого года, водителям приходилось ездить в объезд.

"На капитальный ремонт моста выделили 167,4 млн рублей с учетом городского софинансирования. Работы проводила компания "Строймост". Благодаря оперативности и ответственному подходу подрядной организации сдаем объект на полтора месяца раньше срока, установленного контрактом. Изначально запуск был запланирован на конец ноября", - привела слова губернатора его пресс-служба.

Строители полностью заменили конструкцию сооружения, обустроили дорожное полотно, тротуары и подходы, нанесли разметку, смонтировали освещение, установили перильные ограждения и благоустроили прилегающую территорию.

По данным пресс-службы администрации Вологды, после окончания ремонта автобус № 1 Щетинина - Лоста будет курсировать по прежнему маршруту через улицу Петина. Ранее общественный транспорт объезжал ремонтируемый участок по смежным улицам.

Помимо этого, полностью открыли для транспорта перекресток улиц Петина и Ленинградской. Здесь меняли более 300 метров коллектора диаметром 600 мм - трубопровод был изношен на 80%, а нагрузка на коллектор постоянно увеличивается, поскольку к нему подключаются новые социальные объекты и дома. Средства на ремонт в объеме 53 млн рублей были выделены по решению губернатора.

Всего в этом году в Вологде планируется построить, отремонтировать и благоустроить 452 объекта в ходе подготовки к 880-летию города, которое будут отмечать в 2027 году. Будут обновлены улицы Элеваторная, Промышленная, Маршала Конева, Молодежная и Мира. Проводится капитальный ремонт путепровода в створе улицы Текстильщиков и строительство Некрасовского моста.