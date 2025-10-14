Алексея Бартошевича похоронят на Миусском кладбище

Похороны состоятся в 11:00

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки РФ театровед и театральный критик Алексей Бартошевич будет похоронен 17 октября на Миусском кладбище в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Российского института театрального искусства - ГИТИС.

Бартошевич умер 8 октября в возрасте 85 лет. Церемония прощания с критиком состоялась 13 октября в Учебном театре ГИТИСа. Как ранее сообщил ТАСС ректор института, тело театроведа будет подвергнуто кремации.

"Алексея Вадимовича Бартошевича похоронят в пятницу, 17 октября, в 11:00 на Миусском кладбище (Москва, Сущевский Вал, вл. 19)", - говорится в сообщении.

Алексей Бартошевич родился 4 декабря 1939 года в Москве. В 1961 году окончил театроведческий факультет ГИТИСа, в 1964 году - аспирантуру. С 1987 по 1991 год был секретарем Союза театральных деятелей СССР, с 1989 по 2020 год возглавлял Шекспировскую комиссию Научного совета по истории мировой культуры РАН. В 1985 году стал доктором искусствоведения, профессор (1986), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Автор трудов о Шекспире и современном театре, лауреат премий К. С. Станиславского, "Чайка", "Фигаро" и специальной премии "Золотая маска" (2020).