В НАО скорректируют проект рекультивации свалки ТКО

Это позволит сделать шаги к получению федеральной субсидии, отметила губернатор округа Ирина Гехт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проект по рекультивации свалки ТКО в поселке Искателей Ненецкого автономного округа (НАО) будет скорректирован при поддержке Росприроднадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО по итогам встречи губернатора округа Ирины Гехт и главы федерального ведомства Светланы Радионовой.

"Рабочая встреча с руководителем Росприроднадзора Светланой Геннадьевной Радионовой дает надежду на решение застарелых экологических проблем. Например, обсудили взаимодействие по рекультивации свалки в Искателей. В рамках федерального проекта "Генеральная уборка" по решению Минприроды скорректируем имеющийся проект и пройдем государственную экологическую экспертизу федерального уровня. Это позволит сделать следующие шаги к получению федеральной субсидии на рекультивацию", - отметила Гехт по итогам встречи, ее слова приводит пресс-служба.

Реализовать проект по рекультивации свалки ТКО в поселке Искателей планируется в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Проектная документация была разработана в 2023 году и тогда получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и согласование Росприроднадзора. Однако все проекты по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, разработанные до 2023 года, нуждаются в корректировке, это решение Минприроды России.

В федеральный проект "Генеральная уборка" могут войти еще два объекта в НАО. Они находятся в Амдерме, это территория всего поселка и акватория реки с морским портом, они включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Гехт и Радионова договорились, что ведомство проведет обследование данных объектов в поселке.

Федеральный проект "Генеральная уборка" реализуется в рамках национального проекта "Экологическое благополучие".