Лидер российских протестантов призвал к созданию стратегии госполитики в религии

Сергей Ряховский отметил, что это является "принципиально важным"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский призвал к созданию стратегии госполитики в области государственно-конфессиональных отношений, передает корреспондент ТАСС.

"У нас есть Конституция, у нас еще масса законов и вкраплений в закон о свободе совести и религиозных объединениях, но у нас нет одного важного документа, из-за которого сегодня есть несостыковка между политиками, чиновниками и обществом. Этот документ может называться, [поскольку], видимо, он будет все-таки скоро написан. Это стратегия государственной политики в области государственно-конфессиональных отношений. Этот документ нам сегодня нужен, потому что он будет регламентировать, чтобы никакой чиновник, никакой политик не переходил через красные линии закона Российской Федерации, не переходил через ту стратегию развития государственно-конфессиональных отношений", - сказал он на открытии ежегодного собора РОСХВЕ.

Он добавил, что это является "принципиально важным", добавив, что дело не в предпочтении одной религии другой, а в единстве религий в РФ. "Не по принципу кто свой, кто чужой, нет, по принципу мы все один народ, мы одна страна, мы строим сильную Россию, мы хотим, чтобы в нашей стране люди жили достойно, чтобы они жили в достатке, чтобы они получали хорошее образование, хорошую медицину, чтобы было хорошее рабочее место с достойной зарплатой, чтобы можно было воспитывать детей, рожать детей, чтобы была сильная демография и сильная Россия", - добавил Ряховский.