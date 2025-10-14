Авиадиспетчеры напомнили об облаках вулканического пепла над Беринговым морем

Предупреждение связано с активностью вулкана Ключевской

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Авиадиспетчеры предупредили экипажи самолетов, следующих над Беринговым морем и северной частью Тихого океана, о возможных облаках пепла от вулкана Ключевской. Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе района полетной информации "Анкоридж", контролирующей трафик над рядом морских районов.

"Экипажам необходимо соблюдать бдительность, следить за возможным возникновением облаков пепла и сообщать об этом службе управления движением", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее вулкану Ключевской присвоили оранжевый код воздушной опасности.

Кроме того, диспетчеры предупреждают, что "полет в вулканическом пепле может привести к повреждению или неисправности двигателей, а также износу планера или остекления". "Всем авиаперевозчикам, которые испытывают какие-либо трудности в результате попадания в зону вулканического пепла, следует немедленно уведомить службу управления движением", - пояснил собеседник агентства, отметив, что подобное предупреждение доведено до сведения всех пользователей воздушного пространства и действует до 26 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на вулкане Ключевской (Ключевская Сопка) произошел второй за день выброс пепла. По информации Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии дальневосточного отделения Российской академии наук, эксплозии подняли пепел вулкана на 7 км над уровнем моря, а шлейф пепла протянулся на 110 км к востоку.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 м, на склонах расположено около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан активизировался после мощного землетрясения 30 июля.