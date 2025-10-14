В Москве оставили без рассмотрения третий иск юриста к Пугачевой

Как отмечали в суде, Александр Трещев просил признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пресненский районный суд Москвы оставил без рассмотрения очередное исковое заявление юриста и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд оставил без движения данное исковое заявление", - сообщили в суде.

Это уже третий иск, который суды Москвы отказались рассматривать.

Ранее Тверской суд Москвы зарегистрировал уже четвертый аналогичный иск. Ранее Тверской суд Москвы вернул аналогичное исковое заявление обратно юристу.

24 сентября стало известно, что Савеловский суд Москвы оставил без рассмотрения идентичное исковое заявление. Как отмечали в пресс-службе, Трещев просил суд признать сведения, распространенные ответчиком, не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны, обязать ответчика выпустить опровержение и взыскать компенсацию морального вреда.