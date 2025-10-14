Подростки в Ярославской области не смогут приобрести горючие жидкости

Исключением является заправка транспортных средств для подростков с 16 лет, имеющих водительские права

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Продажу несовершеннолетним горючих и легковоспламеняющихся жидкостей предложили запретить в Ярославской области, соответствующий законопроект во вторник внесли в Ярославскую областную думу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

"Внесли в областную думу важный законопроект о запрете продажи несовершеннолетним горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, лакокрасочных материалов. Этот вопрос напрямую касается безопасности и здоровья наших детей, важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия", - написал губернатор.

В соответствии с законопроектом, предусмотрен прямой запрет на продажу горючих жидкостей подросткам. Исключением является заправка транспортных средств для подростков с 16 лет, имеющих водительские права. По словам Евраева, закон создаст дополнительные барьеры для недобросовестных продавцов и обезопасит подрастающее поколение.