Бьюти-выставка в Москве представит продукцию из более чем 30 стран мира

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM начинает работу в Москве. В этом году на площадке будут представлены 1468 компаний из более чем 30 стран мира.

Выставка пройдет в "Крокус экспо" с 15 по 18 октября, ее экспозиционный маршрут составляет 15 км. Для участия зарегистрировались почти 90 тыс. человек.

InterCHARM станет площадкой для демонстрации индустрии сырья и ингредиентов, контрактного производства и готовых брендов, современной упаковки, оборудования и дистрибуции. "Такой баланс превращает выставку в универсальную площадку, где можно пройти весь путь - от разработки формулы до выхода бренда на рынок", - подчеркнули организаторы выставки.

Ключевой сегмент выставки представлен от отечественных производителей: 681 российская компания из более чем 150 городов, от Калининграда до Владивостока, привезет уникальные ингредиенты, инновации и готовые бренды. "Алтай представляет школу фитокосметики, Владивосток - морские биоактивы нового поколения, Крым - спа-продукты на основе грязи Саакского озера, Калининград - янтарную косметику", - рассказали в InterCHARM .

Значительную часть экспозиции занимают зарубежные производители, среди которых Китай (485 компаний), Корея (84), Турция (57), а также Индия, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Иран, Франция, Италия, Германия, Узбекистан и другие страны.

Помимо экспозиций, гости смогут посетить интеллектуальный центр индустрии и прослушать деловую программу, в рамках которой пройдут 145 выступлений и конференций. "На аналитической сессии "Косметика в России" эксперты обсудят прогнозы и перспективные тенденции до 2030 года, а на сессии "Как создать бьюти-бренд" - практические инструкции для предпринимателей", - пояснили организаторы.