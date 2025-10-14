В Петербурге пройдет международный форум здоровья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. XIII Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ-2025) пройдет в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 17 октября. В его мероприятиях примут участие более 7 тыс. специалистов из девяти стран, следует из данных организаторов на сайте форума.

"С 15 по 17 октября 2025 года в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" пройдет XIII Петербургский международный форум здоровья (ПМФЗ-2025) - одно из крупнейших событий в области медицины и охраны здоровья в России. <…> На ПМФЗ-2025 ожидается более 7 тыс. специалистов отрасли из 60 регионов России и восьми зарубежных стран", - говорится в сообщении.

Уточняется, что конгрессно-деловая программа форума включает более 80 мероприятий, среди которых пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы, экспертные сессии и научно-практические конференции. Среди основных тем деловой программы: персонализированная медицина и генетическое тестирование; искусственный интеллект и цифровизация отрасли; военная медицина, медицинская реабилитация и восстановительная медицина; биотехнологии в современной медицине и многое другое.

На площади 5,7 тыс. кв. м развернется выставка достижений медицинской индустрии, где представят свыше 80 компаний и организаций из Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Московской области, Владимирской, Тульской и Ярославской областей, Воронежа, Екатеринбурга и других регионов. Для всех посетителей форума будет работать "Территория здоровья" с бесплатными обследованиями и консультациями врачей.

Впервые в рамках ПМФЗ будет представлен раздел экспозиции "Экология общественного здоровья", посвященный влиянию экологических факторов на здоровье человека. Кроме того, состоится специализированная выставка "Военно-полевая хирургия и реабилитация", где будут продемонстрированы новейшие технологии для военной медицины. Программа экспозиции сформирована по двум направлениям: "Тактическое снаряжение для военно-полевой медицины" и "Современные технологии реабилитации".

Петербургский международный форум здоровья проходит в Санкт-Петербурге с 2013 года и является одним из ключевых конгрессно-выставочных мероприятий Северо-Западного федерального округа в области здравоохранения и охраны здоровья граждан.