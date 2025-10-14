На Ставрополье увековечили память героя-десантника Михаила Васильева

Михаил Васильев был награжден двумя орденами Мужества

ПЯТИГОРСК, 15 октября./ТАСС/. Торжественное открытие бюста герою Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Михаилу Васильеву, погибшему при исполнении воинского долга, прошло на Ставрополье. Об этом сообщили в региональном филиале государственного фонда "Защитники Отечества".

"В Кировском муниципальном округе Ставропольского края торжественно открыли бюст герою Российской Федерации гвардии старшему лейтенанту Михаилу Васильеву, погибшему при исполнении воинского долга. Михаил был уроженцем станицы Зольской. Окончил легендарное Рязанское высшее воздушно-десантное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова, после чего служил в 177-м отдельном полку морской пехоты Каспийской флотилии, где командовал десантно-штурмовой ротой. В свой последний день старший лейтенант Васильев ценой собственной жизни спас тринадцать своих сослуживцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Васильев награжден двумя орденами Мужества. Почетное право открыть памятный бюст было предоставлено отцу героя, Геннадию Михайловичу, а также командиру бойца.

"В церемонии приняли участие заместитель председателя правительства Ставропольского края Илья Дроздов, руководитель ставропольского филиала государственного фонда "Защитники Отечества" Оксана Романенко, представитель губернатора Ставропольского края в муниципальном образовании Алексей Новиков, глава города Невинномысска, герой РФ Михаил Миненков, родные и близкие, сослуживцы, земляки, а также участники СВО, казаки, представители правоохранительных органов и школьники", - говорится в сообщении.