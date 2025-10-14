В ГД выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что мужчины должны иметь такое право наравне с женщинами

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Многодетные отцы-одиночки в России должны иметь право на досрочный выход на пенсию наравне с многодетными матерями. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов по случаю отмечаемого 19 октября в России Дня отца.

Депутат напомнил, что для женщин, родивших трех и более детей, действует льготный возраст выхода на пенсию. По словам Нилова, предложения расширить эту льготу на многодетных отцов появляются регулярно, но вызывают "эмоциональную, порой яростную дискуссию".

"Компромиссным вариантом могло бы стать предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным отцам, если это отцы-одиночки. В силу разных жизненных обстоятельств отец может воспитывать в одиночку троих детей, и в этом случае, конечно, не по факту рождения, а по факту отцовства одновременно с тем, что он отец-одиночка, можно было бы такое рассмотреть и предложить. Но, конечно, для этого потребуются дополнительные финансовые ресурсы", - сказал Нилов.

Споры насчет уравнивания льгот для многодетных отцов и матерей, по словам депутата, связаны с их разным вкладом в появление и воспитание детей. "Сами женщины говорят: одно дело девять месяцев ребенка выносить, потом родить, потом его воспитывать - основное бремя на хрупких плечах женщины. Мужчина, конечно, имеет самое непосредственное отношение к конкретному ребенку, отцом которого он является, но все-таки это не сравнимые вещи", - пояснил Нилов. В связи с этим, подчеркнул депутат, "однозначного отношения к введению льготы для всех многодетных отцов нет".

"Но что касается отцов, которые в силу жизненных обстоятельств являются многодетными отцами-одиночками, то здесь я, конечно, за однозначно", - заключил парламентарий.