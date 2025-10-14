На Камчатке повысят штрафы для ведущих группу без регистрации маршрута в МЧС гидов

По мнению главы Камчатки Владимира Солодова, необходимо также законодательно установить административную ответственность за нарушения правил безопасности на опасных маршрутах для физических лиц и неорганизованных туристических групп

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 октября. /ТАСС/. Штрафы для гидов на Камчатке, которые ведут группы без регистрации похода в МЧС, будут кратно увеличены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.

"Пришли к единому мнению, что предотвратить трагедии [на маршрутах] в будущем можно только существенно повысив ответственность организаторов походов, в том числе самостоятельных инструкторов и проводников. По итогам заседания поручил рабочей группе переложить в законодательные инициативы следующие предложения: кратно увеличить штрафы для инструкторов, проводников и организаторов турпоходов, которые не регистрируют свои группы в МЧС и нарушают запреты посещения маршрутов; предусмотреть законом дисквалификацию инструкторов и проводников при повторной организации незарегистрированных маршрутов", - написал Солодов.

По мнению главы Камчатки, необходимо также законодательно установить административную ответственность за нарушения правил безопасности на опасных маршрутах для физических лиц и неорганизованных туристических групп. При этом процедура регистрации туристических групп в МЧС будет упрощена.

4 октября со склона Вилючинского вулкана на Камчатке сорвались альпинисты, двое из них погибли от полученных травм после прибытия на склон спасателей и медиков, третья альпинистка не получила травм, но после ночи на склоне получила обморожение и была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии. Группа не была зарегистрирована в МЧС и пошла по маршруту, который ранее был закрыт из-за угрозы камнепадов.