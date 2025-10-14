Россиян предупредили о штрафах за выброшенный из машины мусор

За повторное нарушение штраф будет выше в два раза, отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Выброшенный из машины мусор может обернуться штрафом для водителя до 15 тыс. рублей, а при вывозе отходов грузовиками в неположенное место санкции доходят до 200 тыс. рублей с возможной конфискацией транспортного средства. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"За несанкционированную выгрузку и сброс мусора с транспортных средств и прицепов предусмотрена административная ответственность по статье 8.2 КоАП. Физлицу, выбросившему мусор в неположенном месте, грозит штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей, должностному лицу - от 20 до 30 тыс. рублей, юрлицу - от 30 до 50 тыс. рублей", - сказал депутат.

Он отметил, что за повторное правонарушение предусмотрен двойной размер штрафов.

"Более того, может грозить конфискация транспортного средства, являющегося орудием правонарушения. Если же нарушение совершено водителями грузовых автомобилей или с помощью прицепов, то размер штрафа достигает 120 тыс. рублей за первое нарушение и до 200 тыс. - за повторное. Плюс сохраняется возможность конфисковать данное транспортное средство", - отметил парламентарий.