Эксперт Минпросвещения: школы могут сами выбрать формат родительских собраний

По словам и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александра Цветкова, нельзя полностью отказываться от очных встреч

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Каждая образовательная организация в России по закону обладает автономией в выборе формата проведения родительских собраний, поэтому они могут проходить как в онлайн-, так и офлайн-формате. Об этом ТАСС сообщил и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" Анна Скрозникова, Владислав Даванков и Антон Ткачев направили запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением закрепить право родителей посещать школьные собрания онлайн.

"Согласно федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ", каждая образовательная организация обладает автономией в выборе формата проведения родительских собраний. Это означает, что проводить встречи с родителями исключительно в формате собраний необязательно. Можно выбирать любую удобную форму взаимодействия педагогов и родителей: круглые столы, мастер-классы или беседы о важном", - сказал он.

По словам эксперта, онлайн-формат экономит время, однако полностью отказываться от очных родительских собраний нельзя. Онлайн-встреча не позволяет участникам полностью погрузиться в обсуждаемые вопросы. К сожалению, многие родители могут подключаться к собранию формально, параллельно занимаясь своими делами, из-за чего польза от такого взаимодействия сводится к минимуму.

По мнению Цветкова, очные встречи также имеют ряд важных преимуществ. Например, они способствуют сплочению родительского коллектива и позволяют увидеть образовательно-воспитательную среду, в которой происходит формирование личности ребенка. Кроме того, очное присутствие создает условия для неформального обсуждения актуальных вопросов воспитания. Также появляется возможность напрямую наладить контакт между родителями и педагогами.