Новые культурные центры "Великих учителей БРИКС" появятся в вузах Бразилии

Площадками станут университеты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, сообщила президент региональной общественной организации "БРИКС. Мир традиций" Людмила Секачева

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Гадалин/ ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 октября. /ТАСС/. Новые культурные центры будут открыты до конца года в Бразилии в рамках проекта "Великие учителя БРИКС". Площадками для центров станут университеты Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, сообщила ТАСС президент региональной общественной организации "БРИКС. Мир традиций", руководитель международной и межрегиональной социально-культурной и деловой программы "Народы БРИКС выбирают жизнь" Людмила Секачева.

"Мы продолжаем открывать культурно-образовательные центры "Великих учителей [БРИКС]". За 4 года открыто восемь центров в Индии и в России. В этом году мы планируем открыть два центра на базе университетов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро на тему великих учителей. Мы считаем, что в гуманитарном аспекте отношений на авансцену выходит именно нравственное воспитание детей и молодежи", - отметила она.

По словам руководителя проекта, приоритетом программы остается нравственное воспитание молодежи и восстановление их исторической памяти. "Именно великие учителя объединяют народы, поскольку проповедуют нравственные ценности, такие как доброта, любовь, дружба", - указала Секачева.

Бразильский этап программы "Народы БРИКС выбирают жизнь" проходит в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу в октябре.