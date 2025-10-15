Кожемяко: отмена виз для китайцев приведет к росту турпотока из КНР в Приморье

По словам губернатора края, безвизовый режим поспособствуют притоку экспорта и импорта туристических услуг

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Туристический поток из Китая в Приморский край может вырасти после введения безвизового режима. Об этом ТАСС заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Мы уже видели, что он[безвизовый режим] сыграл свою положительную роль. Для нас это очень хорошо и здорово. Мы знакомим [граждан Китая] со своими культурными ценностями, архитектурой и историей. Они познают Приморский край, любуются его природой, бухтами, пробуют гастрономию, покупают сувениры, кондитерские продукции", - сказал он.

По его словам, безвизовый режим поспособствуют притоку экспорта и импорта туристических услуг.

"Могу сказать, что для ближайших городов это не составляет никаких проблем. Они могут выехать в те города, где можно провести маршруты выходного дня. Сегодня есть уже высокоскоростные электрички, на которых можно добраться без проблем и до Харбина и даже до Пекина. Поэтому это очень хорошая программа, она даст приток туризма как и экспорта, так и импорта", - считает собеседник агентства.

Безвизовый режим для граждан РФ, направляющихся в Китай, вступил в силу 15 сентября. Россияне с обычным загранпаспортом теперь могут посещать страну без оформления визы сроком до 30 дней. Мера носит пробный характер и будет действовать по 14 сентября 2026 года. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном во Владивостоке в сентябре сообщал, что Россия также введет безвизовый режим для граждан КНР. Работа по этому направлению уже идет.