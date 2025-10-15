Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в конце октября

Она продлится с 27 октября по 1 ноября включительно

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в конце октября - начале ноября. После нее запланированы три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства, сообщили ТАСС в Роструде.

Это будет первая шестидневка в 2025 году.

"Россиян осенью ожидает шестидневная рабочая неделя. Она начнется 27 октября и продлится до 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на 3 ноября, понедельник", - говорится в сообщении.

При этом суббота 1 ноября - это предпраздничный рабочий день, его продолжительность сокращена на один час.

После шестидневки россиян ждут три выходных дня. Так, 2 ноября (воскресенье) - это обычный выходной день, 3 ноября (понедельник) - перенесенный выходной с субботы 1 ноября, а 4 ноября (вторник) - праздничный выходной.

Затем ожидается сокращенная рабочая неделя. Россияне будут работать всего три дня - с 5 по 7 ноября.