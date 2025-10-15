Миронов призвал ввести адресные выплаты гражданам на покупку лекарств

Он предложил субсидировать покупку жизненно важных лекарств, если траты на их покупку выше 10% от доходов гражданина

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает субсидировать покупку жизненно необходимых лекарств, если траты на их покупку превышают 10% от доходов гражданина, а также полностью компенсировать покупку лекарств пенсионерам с доходом ниже, чем полтора прожиточного минимума.

"Убежден, траты на покупку жизненно необходимых и важнейших лекарств не должны превышать 10% доходов человека - все, что выше, обязано субсидировать государство. Пенсионерам с доходом ниже, чем полтора прожиточных минимума, а сегодня эта сумма около 23 тысяч рублей, нужно полностью компенсировать траты на лекарства", - сказал Миронов ТАСС.

По его словам, лекарства дорожают становятся все менее доступными для граждан. "Люди банально начинают экономить на здоровье, чтобы хватило на продукты питания, одежду, ЖКХ", - отметил депутат. Он добавил, что в первую очередь страдают наименее обеспеченные слои населения - пенсионеры, инвалиды, многодетные и малоимущие граждане.

Миронов также предлагает ограничить торговую наценку на лекарства в аптеках, а самые необходимые лекарства продавать без наценки. Кроме того, необходимо расширять список жизненно важных препаратов, считает он.