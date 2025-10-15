Во Владивостоке состоялось открытие мурала с адмиралом Кузнецовым

Событие приурочили к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба Тихоокеанского флота/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие мурала с портретом адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова состоялось во Владивостоке на территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова (ТОВВМУ). Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Во Владивостоке на территории Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова состоялось торжественное открытие изображения монументальной живописи в рамках проекта "Муралы Победы". Событие приурочено к празднованию 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На стене одного из корпусов училища нанесен портрет адмирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова - легендарного советского флотоводца и государственного деятеля", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работа над муралом шла 30 дней. Там отметили, что для нанесения портрета на стену трехэтажного здания было использовано около 300 л краски различных цветов.

Во время торжественной церемонии начальник ТОВВМУ капитан 1 ранга Сергей Собокарь поблагодарил организаторов создания мурала и руководителя общественной организации "Союз патриотов Отечества" Егора Кирченко, который выступил инициатором мероприятия.

В ТОФ напомнили, что Кузнецов в разные годы командовал Тихоокеанским флотом, был народным комиссаром ВМФ и главнокомандующим ВМФ СССР. "Кузнецов своевременно осознал, какие новые возможности для создания подводного океанского флота таит в себе ядерная энергия. По его инициативе началась разработка проекта подводной лодки нового поколения - с атомной энергетической установкой", - подчеркнули там.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что Кузнецов настаивал на необходимости проектирования и строительства специальных десантных судов и крейсеров с реактивным и ракетным оружием.