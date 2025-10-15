Депутат Леонов: вспышка заболеваемости ветрянкой связана с началом учебного года

По его словам, так происходит каждый год

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Увеличение заболеваемости ветряной оспой носит сезонный характер и связано с началом учебного года. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), комментируя сообщения СМИ о всплеске этой инфекции в регионах РФ.

"Увеличение заболеваемости ветрянкой носят сезонный характер. Прежде всего, фиксируются осенние всплески. Почему? Потому что дети приезжают с каникул в школу. Создаются достаточно плотные коллективы и в детских садах, и в школах, из-за чего вирусу очень просто распространяться среди скученной группы детей", - сказал депутат.

По его словам, это происходит ежегодно, как и в случае с гриппом и другими инфекциями.

Он подчеркнул, что ветряная оспа крайне заразна и передается воздушно-капельным путем, поэтому для передачи вируса достаточно одного контакта. "Если ветрянка попала в коллектив и там есть дети, которые не переболели, то с высокой долей вероятности, практически 100%, они заболеют", - сообщил парламентарий.