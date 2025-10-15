В Москве ожидаются дождь с мокрым снегом и до 5 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 1-6 градусов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и температура до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 1-6 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.