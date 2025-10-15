На северо-западе России ожидаются дожди и сильный ветер

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Дожди с мокрым снегом, а также сильный ветер ожидаются в среду во многих регионах Северо-Западного федерального округа. Тепло и малооблачно будет лишь на самом западе страны - в Калининграде, сообщили ТАСС синоптики в регионах.

По данным Карельского гидрометцентра, в среду в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем - +2…7 градусов. В Вологодской области пройдут дожди с мокрым снегом, по ночам еще без заморозков, +1…3 градуса, но днем не выше +6.

"Очередной атлантический циклон задал тон унылой, пасмурной и прохладной погоде. В предстоящие сутки изменений не предвидится. Ночью ожидается дождь от небольшого до умеренного, в отдельных районах, преимущественно на востоке, возможен мокрый снег, днем осадки локальные. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночное время от 0 до плюс 5 градусов, днем не выше 3-8 градусов тепла", - сообщили в Новгородском гидрометцентре.

К дождю и мокрому снегу в Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и НАО добавится сильный ветер до 18 м/с. Температура воздуха в этих регионах будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градусов. На западе Баренцева моря также сильный ветер до 18 м/с.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 15 октября на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов, днем воздух прогреется до плюс 9 градусов.

В Калининградской области будет малооблачная с прояснениями погода, с осадками в виде небольшого дождя. По данным официального сайта Гидрометцентра по региону, температура воздуха ночью составит от 3 до 10 градусов тепла, дневной максимум + 11…+13 градусов. По Калининграду ночные температуры воздуха будет в районе 4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13 градусов, небольшие осадки в городе возможны и в ночные, и в дневные часы.