Мэр Пухов: Энергодар нарастил число резервных источников питания для соцобъектов

После блэкаутов 2024 года в городе значительно увеличили количество передвижных генераторов, сообщил глава администрации

ЭНЕРГОДАР /Запорожская область/, 15 октября. /ТАСС/. Власти Энергодара серьезно нарастили количество резервных источников электроснабжения для критически важных объектов из-за частых ударов ВСУ по энергосистеме города и всей Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

Весь 2024 год ВСУ атаковали подстанции, трансформаторы и линии электропередачи Энергодара. Город столкнулся с энергодефицитом, периодически падало напряжение в сетях, целые микрорайоны оставались без света и воды. По словам мэра, ситуация изменилась.

"Действительно происходят периодические отключения, но в первую очередь это связано с состоянием системы электроснабжения Запорожской области в целом. И в основном они связаны с тем, что часто вся Запорожская область находится в состоянии блэкаута, и в том числе страдают потребители Энергодара. За последние пару-тройку лет мы значительно нарастили количество резервных источников электроснабжения, которыми оснастили в первую очередь наши социальные объекты. Они все оснащены передвижными генераторами", - сказал Пухов.

Обеспечены также критически важные коммунальные объекты: насосные станции и водозабор. По словам главы, Энергодар теперь сможет перенести даже длительное отключение электроэнергии. "Поэтому мы гораздо увереннее стоим на ногах. И отключения, в отличие от предыдущего года или двух предыдущих лет, носят менее продолжительный характер как раз за счет, в том числе, наличия у нас резервных источников для снабжения", - заключил собеседник агентства.

Запорожская область периодически остается без энергоснабжения из-за атак ВСУ на энергообъекты региона. Противник активизировал удары летом 2025 года. Так, в начале июня электричество было отключено несколько суток. Последний блэкаут случился 7 октября, он продлился четыре часа.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ. Вооруженные силы Украины четвертый год почти практически постоянно обстреливают атомную станцию и город из артиллерии, атакуют дронами.