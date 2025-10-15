Россиян предупредили об опасности "ветряночных вечеринок"

Намеренное заражение ветрянкой не имеет смысла и при этом увеличивает риск более широкого распространения инфекции, отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

© Александра Горошилова/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Специальное заражение детей ветрянкой бессмысленно, но создает опасность более широкого распространения инфекции. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Что касается "ветряночных вечеринок", на мой взгляд, это абсолютно бессмысленные и иногда даже опасные вещи. Лучше пускай все идет своим чередом, и если суждено ребенку заболеть в коллективе, то он заболеет", - сообщил парламентарий.

По его словам, если дети из разных коллективов присутствуют на "ветряночной вечеринке", то они инфекцию будут распространять дальше в другие коллективы, по другим школам, детским садам и так далее. "Это как раз способствует массовому распространению ветрянки и увеличению заболеваемости ветрянкой. Поэтому проводить "ветряночные вечеринки", конечно же, не нужно", - сказал депутат.

"Ветряночными вечеринками" называют популярную в последние годы в России практику, когда здоровых детей приводят в гости к ребенку с ветряной оспой, чтобы их заразить и дать переболеть ветрянкой в раннем возрасте.