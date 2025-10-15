Глава округа: детям прифронтовых территорий Запорожья потребуется реабилитация

Боевые действия для ребенка не проходят бесследно, отметила Наталья Романиченко

Редакция сайта ТАСС

© Иван Скиртач/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Детям, которые живут в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области, после завершения боевых действий понадобится реабилитация. Об этом сообщила в интервью ТАСС глава расположенного на линии боевого соприкосновения Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

"За время боевых действий понимаешь, что дом можно отстроить, все можно возобновить, купить, деньги заработать, а вот человеческую жизнь ни за какие деньги не купишь. Это самое главное - чтобы было тихо, спокойно и мирно - это мечта каждого жителя нашего муниципалитета, потому что наши жители особо остро ощущают, что такое война. Наши дети - это дети войны, которым спустя время необходима будет реабилитация, ничего не пройдет бесследно", - сказала Романиченко.