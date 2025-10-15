В Подмосковье за 8,1 млрд рублей продается самый дорогой загородный дом в России

Это резиденция площадью около 1,4 тыс. кв. м на участке более 5 га

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Самый дорогой загородный дом, экспонирующийся на рынке элитной недвижимости России, стоит чуть больше 8,1 млрд рублей и находится на Минском шоссе в Подмосковье, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"Это резиденция площадью около 1,4 тыс. кв. м на участке более 5 га общей стоимостью 100 млн долларов (8,1 млрд руб.)", - рассказала агентству генеральный директор "Intermark загородная недвижимость" Нина Резниченко. Речь идет об особняке в классическом стиле на участке с вековыми соснами, где также есть гаражный комплекс, гостевые дома, SPA-комплекс, спортивный зал с бассейном и теннисным кортом.

На втором месте - резиденция площадью 4 тыс. кв. м на участке 0,7 га стоимостью 6 млрд рублей в одном из коттеджных поселков по Рублево-Успенскому шоссе. Здесь семь мастер-спален, 11 санузлов, кинотеатр, футбольное поле, 3D гольф симулятор, SPA с бассейном, теннисный корт, баня из сибирского кедра, гараж на семь машин, автомойка, рассказал ТАСС владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры", член правления AREA Григорий Ашихмин.

На третьем - особняк площадью 2 тыс. кв. м, который продается за 65 млн долларов (около 5,3 млрд рублей), рассказали ТАСС риелторы. Дом на Минском шоссе построен по индивидуальному проекту во французском стиле, планировка включает в себя шесть спален и зону SPA с бассейном. На участке около 50 соток - два отдельно стоящих гаража, высажены крупные хвойные деревья.

Эксперты отмечают, что экстрадорогие дома экспонируются в закрытых продажах. Цена на них начинается от 50 млн долларов (около 4 млрд рублей). В целом совокупная стоимость наиболее дорогостоящих домов в Московской области по итогам сентября 2025 года достигает 2,8 млрд долларов (практически 230 млрд рублей), уточнили ТАСС в "Intermark загородная недвижимость".