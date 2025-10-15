Регионы передадут социальную доплату к пенсии СФР

Полномочия на выплату региональных доплат фонду передадут все субъекты РФ, за исключением Москвы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Социальный фонд России с 2026 года начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране, полномочия на выплату региональных доплат фонду передадут все субъекты РФ, кроме Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Со следующего года СФР начнет предоставлять социальную доплату к пенсии по всей стране. Решение о передаче выплаты в ведение фонда приняли все субъекты. Единственным регионом, который продолжит самостоятельно назначать доплату, останется Москва", - говорится в сообщении.

В настоящее время Соцфонд выплачивает пенсионерам федеральную доплату к пенсии в 59 субъектах РФ, а в 30 субъектах жители получают региональную доплату от органов социальной защиты. После ее перехода к СФР обе доплаты к пенсии будут синхронизированы в формат "одного окна" и предоставляться по единым стандартам.

"Мы последовательно внедряем принципы социального казначейства, и здесь важен главный из них - проактивность. Миллионы пенсионеров начнут получать региональную доплату в беззаявительном порядке, в одной выплате с пенсией. Это избавит людей от необходимости отслеживать поступления из разных источников и подавать какие-либо документы для оформления выплаты", - отметил глава Соцфонда Сергей Чирков.