Финалистов конкурса "Запорожские герои" готовы взять на работу власти региона

Область заинтересована, чтобы участники СВО после завершения службы привозили семьи и оставались жить, сообщила и.о. руководителя администрации губернатора и правительства региона Ольга Каменева

Редакция сайта ТАСС

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 15 октября. /ТАСС/. Руководство Запорожской области готово взять на работу нескольких победителей кадрового конкурса для участников СВО "Запорожские герои", которые показали отличные результаты по итогам первого этапа обучения и тестирования. Об этом ТАСС сообщила и.о. руководителя администрации губернатора и правительства Запорожской области Ольга Каменева.

С 4 по 15 октября в Центре созидания "Маяк" в Бердянске проходил первый этап образовательной программы для финалистов конкурса. Ее разработала Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) совместно с администрацией региона. Обучение включает 502 академических часа до августа 2026 года. Первый образовательный модуль по госуправлению прошли 18 человек. Всего победителями проекта стали 30 участников из 203.

"Нам необходимо восполнять кадровый дефицит, кадровый резерв муниципальных служащих, а также государственных служащих. По всем направлениям нам необходимо участие людей, которые здесь проходили службу, здесь родились, знают область и могут быть полезны. <…> Непосредственно по оценке их анкет, по оценке их участия есть уже обратная связь от экспертов, которые проводили данный модуль. Мы готовы рассматривать [ряд кандидатур] непосредственно и в саму администрацию [Запорожской области], и в муниципальные органы власти", - сказала Каменева.

Он отметила, что область заинтересована в том, чтобы участники СВО после завершения службы привозили в Запорожскую область семьи, трудоустраивались и оставались жить.

Директор программы института "Высшая школа государственного управления" Президентской академии Сергей Шашков рассказал ТАСС, что все финалисты достойно прошли первый этап обучения и сдали итоговый экзамен. "Мы успешно завершили первый модуль, он прошел отлично, на высочайшем уровне. В рамках модуля было входное и выходное тестирование. Слушатели показали отличные результаты, все были вовлечены, все сдали на пятерки экзамен", - сказал собеседник агентства.

На первом этапе обучения в Центре созидания "Маяк" в Бердянске слушатели познакомились с устройством системы публичной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления. Эксперты рассказали, как формируются национальные цели развития государства. Обучали финалистов и тому, как правильно выстраивать коммуникацию с гражданами, вести соцсети и так далее.