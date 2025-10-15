Депутат Кузнецова отметила редкое обращение за помощью отцов-одиночек

Они считают, что справятся со всем самостоятельно, сообщила заместитель председателя Госдумы

Редакция сайта ТАСС

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Отцы-одиночки крайне редко обращаются за помощью к государству, они считают, что справятся самостоятельно. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции ТАСС, посвященной Всероссийскому Дню отца.

"В работе с семьями, где папа воспитывает в одиночку своих детей, есть один нюанс: папы практически никогда не обращаются за помощью. Они считают, что справятся со всем сами. Поэтому здесь, когда отцовские движения подключаются к поддержке пап - это очень важно. <…> В наших отцовских движениях есть специальный проект, который направлен на помощь папам, которые в одиночку воспитывают детей. В любом случае сегодня семья под защитой государства", - сказала она.

Депутат также рассказала, что одними из первых законов, направленных на помощь отцам-одиночкам, были законы "о папах Крыма". "Они получали материнский капитал, так как в одиночку воспитывали своих детей, как правило, двух и более детей", - сказала Кузнецова.

Всероссийский День отца учрежден президентом РФ в 2021 году и отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября. В 2025 году праздник будет отмечаться 19 октября.