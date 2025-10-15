Попова: значимых осложнений эпидситуации в России удается не допускать

Роспотребнадзор ведет семь совместных проектов с разными странами СНГ и ЕАЭС по борьбе с инфекциями, отметила Анна Попова

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Значимых осложнений эпидситуации на территории РФ удается не допускать, в том числе благодаря совместной работе Роспотребнадзора с коллегами из других стран. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Значимых осложнений эпидситуации мы не допускаем. В случае осложнения мы работаем совместно, мы работаем в очагах. Как это было, например, в очагах сибирской язвы при чрезвычайной ситуации в Казахстане, а также в Таджикистане, по борьбе с рисками заноса холеры, которая ведется на границе с Афганистаном, в ряде других стран с самыми разными эпидемиологическими рисками", - сказала Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Она отметила, что Роспотребнадзор ведет семь совместных проектов с разными странами СНГ и ЕАЭС по борьбе с инфекциями. Ведомство активно взаимодействует и делится своими наработками и методами, а также проводит обучение специалистов из других стран. Так, в настоящее время уже обучено более 800 человек, добавила Попова.