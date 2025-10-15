Реклама на ТАСС
Мишустин призвал использовать мировые практики в защите прав потребителей

Премьер-министр отметил, что необходимо внедрять современные инструменты в содружестве с коллегами
07:55

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

© Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Использование лучших мировых практик для защиты прав потребителей очень важно. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Очень важно делать все необходимое для повышения уровня защиты прав потребителей и <…> внедрять современные инструменты в содружестве с коллегами, использовать лучшие практики, которые есть в мире", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что на Роспотребнадзор возложены важные функции в государстве - обеспечение защиты прав и интересов граждан в области потребления. "Для этого необходимо оперативно реагировать на обращения граждан, работать в такой предиктивной аналитике, с риск-анализом ситуации, взаимодействовать с общественными организациями, бизнес-сообществом", - указал Мишустин. 

