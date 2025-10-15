Из Кирова в Слободской в новогодние праздники будет ездить ретропоезд

Билеты на поезд можно будет купить в кассах РЖД, а также онлайн в приложении

Редакция сайта ТАСС

КИРОВ, 15 октября. /ТАСС/. Туристический ретропоезд на паровой тяге планируют запустить в новогодние праздники из Кирова в старинный купеческий город Слободской. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по организации мероприятий Кировской области.

"В новогодние праздники, с 27 декабря по 11 января, из Кирова в Слободской будет ходить туристический ретропоезд на паровой тяге. Время в пути (до Слободского и обратно) составит три часа. Во время движения пассажиров ждет развлекательная праздничная программа. Выходные дни - 31 декабря и 1 января", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве транспорта Кировской области, специалисты провели переговоры с АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" о запуске нового новогоднего туристического маршрута в этом году после успешного опыта прошлого года. В итоге был выбран маршрут до Слободского. Билеты на поезд можно будет купить в кассах РЖД, а также онлайн в приложении компании.

В планах - расширить сеть туристических маршрутов по региону, добавил директор Центра развития туризма Кировской области и дирекции по организации мероприятий Алексей Чепцов.