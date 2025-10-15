Рак молочной железы на ранней стадии с начала года выявили у 5,5 тыс. москвичек

Количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рак молочной железы на ранней стадии с начала текущего года выявлен у 5,5 тыс. москвичек. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

"Рак молочной железы - распространенное заболевание среди женщин, и самым эффективным способом борьбы с ним является ранняя диагностика. Основным методом профилактического обследования, который рекомендуется каждой женщине, начиная с 40 лет, остается маммография. И сегодня мы стараемся обеспечить доступ к качественной диагностике, а при необходимости и к эффективному лечению, широкому кругу москвичек", - сказала Ракова.

Так, количество женщин, прошедших профилактическую маммографию, увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2021 годом. А с начала текущего года у более 5,5 тысяч москвичек злокачественные новообразования молочной железы были выявлены на ранней стадии.

По словам заммэра, снимки с более чем 280 цифровых маммографов городских медицинских учреждений загружаются в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Далее к работе с исследованиями подключаются ИИ-сервисы и врачи-рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики, которые производят детальную проверку и производят описание. В 2023 году Москва первой в стране ввела систему двойного чтения маммографических исследований: с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога. Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимках, после чего врач-рентгенолог детально проверяет его и принимает окончательное решение.

В 2019 году в городе был утвержден новый стандарт онкологической помощи. В структуре онкологической службы пять "якорных" онкологических центров, объединивших в себе все технологические и кадровые ресурсы. В состав каждого центра входят патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкологической помощи и стационарные отделения онкохирургии. Это позволяет организовать в одной структуре полный цикл диагностики и лечения профильных пациентов - от диагностики и всех способов лечения до диспансерного наблюдения в течение всего последующего времени.

Заммэра добавила, что в поддержку борьбы с раком молочной железы в среду в столице будет включена розовая подсветка на нескольких объектах столицы: на колесе обозрения "Солнце Москвы", высотках на Арбате и Крымском мосту с 18:00, а также на Останкинской телебашне.