В Петербурге многодетные семьи смогут оплачивать маткапиталом спорткружки

Редакция сайта ТАСС

© Ярослав Беляев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании в среду в окончательном чтении приняло закон, разрешающий использовать средства регионального маткапитала на оплату физкультурно-оздоровительных услуг для детей, передает корреспондент ТАСС.

Согласно документу, теперь многодетные семьи смогут направлять маткапитал на оплату занятий в спортивных и оздоровительных организациях, а также у индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензии на образовательную деятельность. Ранее за счет маткапитала можно было оплачивать только спортивные занятия в рамках профессиональной подготовки или дополнительного образования детей.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, аналогичная возможность использования регионального материнского капитала предусмотрена законодательством Ленинградской области.