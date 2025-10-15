Первый этап строительства дублера Пятницкого шоссе в Подмосковье завершат в ноябре

Работы проводят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Строительство дорожного участка протяженностью около 1,5 км, дублирующего Пятницкое шоссе в Московской области, планируют завершить в ноябре 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Первый этап строительства дублера протяженностью 1,5 км завершат уже в ноябре. Планируется, что движение по новой развязке и съездам откроют также этой осенью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дублер Пятницкого шоссе, новая развязка и съезды к ЖК "Юрлово" и деревне Федоровка в Химках разгрузят самый трудный участок дороги и сократят время в пути для нескольких тысяч автомобилистов, проживающих вдоль трассы.

В ведомстве рассказали, что в настоящее время рабочие уже провели переустройство сетей связи, завершили устройство ливневки, на 70% выполнили асфальтирование верхнего слоя, на 50% - устройство шумозащитных экранов.

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".