В Москве пройдет фестиваль для молодых специалистов в области информационных технологий

Гости смогут посетить лекции, мастер-классы и дискуссии о технологическом предпринимательстве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Молодежный фестиваль, посвященный информационным технологиям, пройдет в Москве 25 октября. В рамках события состоится награждение лауреатов премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации", рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие пройдет в инновационном кластере "Ломоносов". Гости смогут посетить лекции, мастер-классы и дискуссии о технологическом предпринимательстве. Кроме того, эксперты поделятся успешными кейсами и расскажут о наиболее перспективных профессиях будущего, внедрении искусственного интеллекта и создании новых сервисов.

"Главным событием станет награждение лауреатов премии мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Лучшие IТ-команды представят широкой аудитории свои проекты для города и бизнеса", - рассказала Сергунина, слова которой приводит пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

В пресс-службе напомнили, что в рамках конкурса разработчики предлагали цифровые решения для одной из 20 задач, которые предлагали столичные ведомствам и организации. Заявки на участие в этом году поступили из России и еще из 26 государств.