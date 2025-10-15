Macan не пришел в сборный пункт военкомата в Москве

Рэпер ранее публиковал в соцсетях фотографию из призывного пункта и сообщал, что будет служить в армии

Андрей Косолапов (Macan) © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, не пришел в пункт сбора военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Корреспондент агентства пробыл в пункте сбора с 8:00 до 10:30, но исполнителя так и не дождался. Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что музыкант должен явиться в военкомат в 15 октября. Кроме того, исполнитель ранее публиковал в соцсетях фотографию из призывного пункта и сообщал, что будет служить в армии.

Тем не менее по информации Telegram-канала Shot, артист отправится на службу только в конце ноября