Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство онкоцентра в Перми на 6,4 млрд рублей

Средства будут направлены на завершение строительства комплекса, закупку медицинского оборудования и организацию последующей работы центра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство онкологического центра в Перми на сумму 6,4 млрд рублей, говорится в сообщении финансовой организации.

"Банк ДОМ.РФ в рамках подписанного соглашения предоставит ООО "Клиника инновационных исследований" кредит для создания онкологического центра в Перми в сумме 6,4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Средства будут направлены на завершение строительства комплекса, закупку медицинского оборудования и организацию последующей работы центра, в том числе в рамках территориальной программы бесплатного оказания медицинской помощи в Пермском крае.

"Создание онкологического центра - большой проект, социально значимый для всего Приволжья. Он финансируется с помощью разных финансовых инструментов. Так, помимо банковского кредита, для реализации проекта привлечено более 10,5 млрд рублей за счет механизма льготного финансирования инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ. Эти средства позволили нарастить темп реализации такого нужного для региона проекта, сейчас строительные работы выполнены на 47%", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента, директора блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Александра Аксакова.

Завершаются работы по заливке монолитных конструкций, основной объем работы сосредоточен на строительстве блока ядерной медицины. В остальных блоках здания ведутся отделочные работы и проводится монтаж инженерных систем.

Завершение строительства намечено на третий квартал 2026 года, а уже в начале 2027 года онкологический центр примет первого пациента.