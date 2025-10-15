В аэропорту Новосибирска устанавливают бесплатные источники питьевой воды

Пассажиры Толмачево неоднократно заявляли о высокой наценке в торговых точках на бутилированную воду

НОВОСИБИРСК, 15 октября. /ТАСС/. Установку бесплатных фонтанов с питьевой водой начали в крупнейшем за Уралом новосибирском аэропорту Толмачево, где представители ФАС отмечали завышенные цены на бутилированную воду. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Пассажиры новосибирского аэропорта Толмачево неоднократно заявляли о высокой наценке в торговых точках на бутилированную воду. Местные СМИ отмечали, что цены могут сильно различаться в зависимости от зоны (чистая, общая, зона выдачи багажа), начиная от 60-70 рублей за небольшую бутылку и до 460-560 рублей.

"Питьевые фонтаны уже устанавливают", - сообщили в пресс-службе, добавив, что до конца года они начнут работу.

В июне 2025 году антимонопольная служба начала проверку цен в торговых точках аэропорта Толмачево. Тогда в ведомстве отмечали, что уделят особое внимание стоимости питьевой воды на территории перевозочных секторов зоны транспортной безопасности. По результатам прошлой проверки, 2021 года, отдельные предприятия понизили цены на услуги общественного питания и расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47% ниже уже имеющейся в продаже.

Международный аэропорт Толмачево - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел. В 2024 году общий пассажиропоток российских авиакомпаний составил 111,7 млн человек.