В Крыму спрос на среднее профобразование в 2025 году вырос на 25%

Более 81% зачисленных студентов поступили на основании аттестата по итогам девяти классов, сообщил глава региона Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Абитуриенты подали на 25% больше заявлений на программы среднего профессионального образования в Крыму в 2025 году, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

"Спрос на среднее профессиональное образование в Крыму стабильно растет. По результатам приемной кампании 2025 года, на программы СПО было подано более 70 тыс. заявлений от абитуриентов, что на 25% больше, чем в прошлом году. На первые курсы образовательных организаций было зачислено порядка 15 тыс. человек, из них более 8,5 тыс. получили возможность обучаться за счет средств регионального и федерального бюджетов", - написал Аксенов.

Он уточнил, что более 81% зачисленных студентов поступили на основании аттестата по итогам девяти классов, 18,9 % - после 11 класса.

Отмечается, что наиболее популярными у абитуриентов стали направления подготовки в сфере информационных технологий. Отмечается интерес также к специальностям в сферах экономики, юриспруденции, туризма и гостеприимства. Кроме того, в числе востребованных профессий - повар, кондитер, официант, бармен, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

"От качества образования и количества квалифицированных кадров во многом зависит экономическое и технологическое развитие Крыма. Будем продолжать целенаправленную работу по совершенствованию системы СПО в регионе", - добавил Аксенов.