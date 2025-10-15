ГД вводит бесплатный проезд к врачебной комиссии для бойцов СВО

Изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить участникам СВО право на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Документ на рассмотрение палаты парламента в августе 2025 года внесли парламентарии от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии, первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".

Согласно действующим нормам, военнослужащие имеют право на бесплатный проезд на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте в служебные командировки, в связи с переводом на новое место военной службы, к местам использования реабилитационных отпусков, на лечение и обратно, а также на избранное место жительства при увольнении с военной службы. Авторы инициативы предлагают также предоставить им возможность бесплатно добираться до места прохождения военно-врачебной комиссии и обратно.

Вместе с тем в пояснительной записке отмечается, что в настоящий момент право на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной комиссии уже имеют бойцы-добровольцы, что создает различие между участниками спецоперации. "Принятие и реализация законопроекта будет способствовать укреплению гарантий социальной защиты военнослужащих, выравниванию статуса всех участников СВО", - подчеркнули авторы законопроекта.