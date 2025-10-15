Kaspersky зафиксировал рост мошеннических рассылок от имени авиакомпаний

Злоумышленники предлагают компаниям зарегистрироваться в качестве потенциального поставщика для Emirates Airlines, Qatar Airways, Lufthansa и других

ДУБАЙ, 15 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" (Kaspersky) зафиксировала по всему миру рост мошеннических рассылок от лица крупных авиаперевозчиков и аэропортов, под видом которых злоумышленники предлагают компаниям зарегистрироваться в качестве потенциального поставщика. Об этом ТАСС сообщил представитель "Лаборатории Касперского".

"Авторы сообщений выдают себя за представителей отделов закупок крупных авиакомпаний, таких как Emirates Airlines, Qatar Airways, Lufthansa, или аэропортов, в том числе амстердамского Схипхола. В письмах они рассказывают о том, что якобы запускают новые проекты и программы по расширению бизнеса и ищут поставщиков или подрядчиков", - сказал представитель компании на полях технологической выставки Gitex Global в Дубае.

По его словам, в сентябре специалисты "Лаборатории Касперского" выявили несколько тысяч мошеннических писем такого рода. Если адресат откликнется на предложение о сотрудничестве, на следующем этапе для большей убедительности злоумышленники пришлют поддельные документы на заполнение и подписание, в том числе форму регистрации поставщика и соглашение о неразглашении информации.

Как отмечают в "Лаборатории Касперского", конечная цель мошенников - заставить организацию заплатить депозит в размере нескольких тысяч долларов, якобы для бронирования приоритетного места в списке партнеров. В русскоязычных письмах такого рода требуемая сумма превышала 1 млн рублей, добавил представитель компании. Авторы писем уверяют, что платеж будет возвращен в полном объеме после подписания соглашения о партнерстве.