ГД предоставляет право на льготы 18-летним детям участников СВО

Речь идет о компенсациях в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается наделить достигших 18 лет детей военнослужащих, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов правом на компенсации и льготы в период между окончанием обучения в школе и поступлением в колледж, техникум и вуз до 1 сентября.

Документ на рассмотрение палаты парламента в августе 2025 года внесли парламентарии от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии, первым заместителем председателя Совфеда Владимиром Якушевым. Согласно действующим нормам, право на социальные гарантии и компенсации имеют члены семьи военнослужащих, добровольцев, сотрудников правоохранительных органов и граждан, уволенных со службы. К членам семьи относятся несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте до 23 лет, очно обучающиеся в образовательных организациях.

Авторы инициативы предлагают также причислить к членам семьи детей, достигших возраста 18 лет и завершивших обучение в школе, чтобы они не переставали получать льготы до поступления в вуз, колледж или техникум. Законопроект предусматривает, что право на социальные гарантии для таких детей будет сохраняться до 1 сентября того года, когда они окончили школу.

Законопроект предусматривает, что эти нововведения будут действовать в том числе для 18-летних детей военнослужащих, добровольцев, а также сотрудников прокуратуры, Следственного комитета, полиции и Росгвардии.