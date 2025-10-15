К туристической выставке "Туристэкспо. Крым" присоединились 15 госкорпораций

Деловая программа, в частности, включает в себя секции, посвященные проведению эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов

Редакция сайта ТАСС

ЯЛТА, 15 октября. /ТАСС/. Межрегиональная выставка-форум активного отдыха и туризма "Туристэкспо. Крым" начала работу в среду в Ялте. Чтобы принять в ней участие, в Крым приехали представители 15 регионов России и 15 госкорпораций РФ, передает корреспондент ТАСС.

На форуме представители регионов подведут итоги летнего сезона 2025 года, обозначат тренды развития отрасли и дадут старт продажам зимнего турпродукта и раннему бронированию на весну-лето 2026.

"В форуме примут участие представители 15-и регионов России от Камчатки до Калининграда, 15-и госкорпораций РФ, Агентства стратегических инициатив, отраслевых общественных организаций, турбизнеса Крыма и РФ", - сообщили в министерстве курортов и туризма Республики Крым.

Деловая программа включает в себя секции, посвященные проведению эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов, вопросам развития инфраструктуры пешеходного туризма, интегрирования инклюзивности в туристическую индустрию, кадрового дефицита и обеспечения мер безопасности в санаторно-курортных и гостиничных организациях.

Свое приветствие к организаторам и участникам форума-выставки прислал глава Республики Крым Сергей Аксенов, его зачитал министр курортов и туризма Сергей Ганзий. Глава Крыма отметил, что мероприятие объединяет представителей власти, санаторно-курортной сферы, руководителей бизнеса и членов экспертного сообщества для достижения общей цели - повышения туристического потенциала нашей страны. "Правительство России оказывает беспрецедентное внимание сфере гостеприимства в Крыму. Благодаря государственной поддержке, в числе которых национальный проект "Туризм и гостеприимство", туристический поток в регионе растет с каждым годом, модернизируются санаторно-курортные комплексы, пляжные территории, обновляются общественные пространства, а также продолжают реализовываться крупные инвестиционные проекты", - говорится в обращении.