ГД расширяет перечень военных, имеющих внеочередное право на жилье

Авторы инициативы предлагают предоставить его военнослужащим и уволенным со службы, которые имеют одного и более совершеннолетнего ребенка - инвалида с детства I группы, проживающего совместно с ними

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, которым предлагается предоставить внеочередное право на обеспечение жильем военнослужащим и уволенным со службы гражданам, имеющим одного и более 18-летнего ребенка - инвалида с детства I группы.

Документ на рассмотрение палаты парламента внесли сенаторы Инна Святенко, Елена Перминова, Сергей Горняков и глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Изменения предлагается внести в закон "О статусе военнослужащих".

Согласно действующим нормам, право на обеспечение жильем имеют военнослужащие и уволенные со службы граждане, которые состоят на учете нуждающихся в жилых помещениях, имеют трех и более детей или одного и более ребенка-инвалида и проживают совместно с ними. Авторы инициативы предлагают также предоставить это право военнослужащим и уволенным со службы, которые имеют одного и более совершеннолетнего ребенка - инвалида с детства I группы, проживающего совместно с ними.

Кроме того, законопроект предусматривает, что эта категория граждан получит внеочередное право на получение служебных жилых помещений, жилых помещений в общежитиях или арендованных жилых помещений.