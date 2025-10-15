С начала года в России аннулировали 765 РВП, выданных по фиктивному браку

Такие браки расторгают после получения миграционного статуса

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. МВД России с начала 2025 года аннулировано 765 разрешений на временное проживание (РВП) и 1 545 видов на жительство (ВНЖ), которые были выданы на основании ранее заключенного брака с гражданином РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"С начала 2025 года МВД России аннулировано 765 РВП и 1 545 ВНЖ, которые были выданы на основании ранее заключенного брака с гражданином Российской Федерации, в связи с расторжением таких браков после получения миграционного статуса", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк отметила, что в 2024 году эти показатели в общей сумме едва превышали 200.