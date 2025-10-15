В Минобрнауки назвали педагогические чтения возможностью учителей проявить себя

Ключевая особенность всех участников - это неравнодушие и понимание важности, значимости профессии педагога, отметила замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Всероссийские педагогические чтения - это возможность для преподавателей со всей страны проявить себя и стать лучшими в той или иной номинации. Об этом сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов заявочной кампании и презентации московской программы III Всероссийских педагогических чтений - всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия", проекта платформы "Россия - страна возможностей" и Министерства науки и высшего образования РФ.

Педагогические чтения "Моя страна - моя Россия" - образовательный интенсив для учителей, преподавателей, молодых ученых и аспирантов.

"Педагогические чтения - это возможность для педагогов разного уровня проявить себя. Посмотреть, оценить, стать в какой-то номинации лучшим. <…> Ключевая особенность всех участников, которые в нашей большой экосистеме находятся - это неравнодушие и понимание важности, значимости профессии педагога для развития нашей большой страны. И, конечно, мы делаем все возможное для того, чтобы были и внутренние механизмы для развития", - сказала она.

Заместитель президента Российской академии образования Жанна Садовникова отметила, что наука и практика должны быть вместе. Она также рассказала, что уже третий год подряд площадка Академии объединяет педагогов и ученых из разных уголков России.

"На площадке Российской Академии образования создаем мостик, когда мы объединяем наших ученых, исследователей с практикой. На территории Российской Федерации, практически во всех регионах, в каждом уголке нашей большой страны, есть научные центры РАО", - сказала она.