От Дальнего Востока через Францию до Китая: самые высокие мосты мира

В конце сентября китайские строители побили очередной рекорд, возведя самый высокий (если считать от настила до поверхности) мост в мире над ущельем Хуацзян в провинции Гуйчжоу. Правда во многом самым высоким он стал, благодаря глубине ущелья надо которым протянулся. ТАСС решил разобраться, какие мосты войдут в топ по собственной высоте, от верхушки до нижней части опоры

Редакция сайта ТАСС

Мост над ущельем Хуацзян, Китай © CFOTO/ Sipa USA via Reuters connect

Как оказалось, большинство самых высоких в мире мостов от верхушки до нижней части опоры также находится в Китае. В то же время в пятерку входит лицо российского Дальнего Востока — мост "Русский", а в тридцатку — "Золотой", пересекающий бухту "Золотой Рог" во Владивостоке. А вот лидирует в этом списке Франция с виадуком Мийо.

Мост Золотой, Россия © Юрий Смитюк/ ТАСС

Виадук (транспортное сооружение мостового типа) Мийо вблизи одноименного города на юге Франции считается одним из самых известных мостов в мире. Он же является самым высоким: высота пилона — 343 м, а длина — 2460 м. Мост был открыт в 2004 году.

Виадук Мийо, Франция © BearFotos/ Shutterstock/ FOTODOM

Второе место занимает автомобильный подвесной мост Чанаккале 1915 года в Турции. Он пересекает пролив Дарданеллы. Высота — 334 м, длина — 4608 м., а высота точки пересечения основного кабеля — 318 м., что вместе с названием носит глубокий символический смысл: 18 марта 1915 года (03.18.1915) — это день победы турецкого флота во время морских операций в Галлиполийской кампании. В годовщину этого события, 18 марта 2022 года мост и был открыт. Кстати, длина основного пролета (2023 м) также симолична — это год столетия Турецкой Республики.

Мост Чанаккале, Турция © Kenan TALAS/ Shutterstock/ FOTODOM

Тройку замыкает мост Пинтан в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Высота моста — 332 м, протяженность — 2135 м. Второе, неофициальное, название у моста — бриллиантовый. Пошло оно от его формы, которая напоминает граненый алмаз.

Мост Пинтан, Китай © Bill Wei/ Shutterstock/ FOTODOM

Следующий мост тоже расположен в Китае. Мост "Хусутун" через реку Янцзы расположен в провинции Цзянсу. Высота — 325 м, длина — 11072 м. Введен в эксплуатацию в 2020 году. Мост проложен через самую длинную реку Китая, так что неудивительно, что он считается и самым длинным мостом в мире.

Мост Хусутун, Китай © Denys Ivansky/ Shutterstock/ FOTODOM

Мост "Русский" во Владивостоке тоже входит в список самых высоких в мире и является абсолютным рекордсменом в России и СНГ. Построенный в 2012 году, он стал важным звеном транспортной системы Приморского края. Высота моста — 324 м, длина — 1885 м, а общая протяженность — 3100 м. Также мост "Русский" имеет самый длинный в мире центральный русловой пролет — 1104 м. Фото моста изображено на купюре номиналом 2 тысячи рублей.

Мост Русский, Россия © Донат Сорокин/ ТАСС

Мост Султана Селима Явуза (Грозного) — один из самых известных в Стамбуле. Самый широкий в мире вантово-висячий мост, соединяет Европу и Азию, протянувшись через Босфорский пролив. Открыт в 2016 году, общая длина — 2164 м, высота — 322 м. Всего у моста восемь полос движения: по четыре в обе стороны. Также имеет две железнодорожные колеи.

Мост Султана Селима Явуза, Турция © Валерий Шарифулин/ ТАСС

Мост "Сутун" в провинции Цзянсу Китая стал долгожданным соединяющим узлом между Сучжоу и Наньтун. Название образовано путем сокращения названий этих двух городов. Эти населенные пункты разъединяет река Янцзы, раньше передвигаться между ними можно было только на пароме. Высота моста — 306 м, длина основного пролета — 1088 м, а общая протяженность — 8206 м.

Мост Сутун, Китай © Hanyu Qiu/ Shutterstock/ FOTODOM

Замыкает топ-8 мост Каменотесов или Стоункаттерс. Расположен в округе Кхуайчхин Гонконга КНР. Он единственный в списке, не дотянувший до 300 м., но совсем чуть-чуть. Высота конструкции — 298 м, общая длина —1596 м, а основного пролета — 1018 м. Открыт был в 2009 году. Имеет шесть полос движения: по три в обе стороны.

Мост Каменотесов, Гонконг © Zotov Dmitrii/ Shutterstock/ FOTODOM

Анастасия Давыденко